In autostrada contromano: l'errore mortale che ha spezzato quattro vite

Chi erano le vittime

Nella tragedia sono morti Egidio Ceriani, l'82enne magentino che ha provocato lo schianto, il 38enne Valerio Amodio Giurni e i 53enni Mario Paglino e Gianni Grossi, designer di bambole famosi in tutto il mondo. A piangere questi ultimi anche Laura Pausini e Max Pezzali.

Imbocca l'autostrada contromano e causa un incidente che spezza quattro vite, compresa la sua.

In autostrada contromano

A provocare la tragedia avvenuta ieri, domenica 27 luglio, sull'autostrada A4 tra l'uscita di Novara Est e Marcallo-Mesero è stato l'82enne Egidio Ceriani, di Magenta. L'anziano viaggiava su una Peugeot 207, che alle 11.08 si è schiantata frontalmente con un suv che non è riuscito a evitarla. A bordo c'erano due coppie di novaresi: tre sono morti sul colpo, mentre una quarta persona, una donna di 37 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata elitrasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

I tre uomini morti a bordo dell'auto che viaggiava nella direzione di marcia corretta sono Valerio Amodio Giurni, 38 anni, impiegato al Banco Bpm di Novara; e i novaresi Mario Paglino e Gianni Grossi, entrambi 53enni. Compagni nella vita e nel lavoro, erano dei designer e insieme avevano fondato Magia2000, un'azienda che crea Barbie e bambole personalizzate, che li avevano fatti conoscere in tutto il mondo. Tutto era cominciato quasi per caso, o per gioco, nel 1999, con l’acquisto di una rivista alla quale era abbinata una Barbie doll. Tornati a casa con tende e tovaglioli i due iniziarono a confezionare i primi abiti. "Prima di tutto siamo collezionisti - raccontavano i due artisti in un'intervista al Corriere di Novara del 2019 - non abbiamo fatto altro che trasferire la nostra passione nel lavoro che siamo riusciti a creare su misura per noi. Il Dream Job, qualcuno ci dice. E così forse è. Ci piace il nostro lavoro e ci divertiamo".

Bambole famose in tutto il mondo

La loro era una storia professionale in crescita. Nel 2003 disegnarono e realizzarono la prima e unica bambola ufficiale di Brigitte Bardot, forte di una esclusiva mondiale. Nel 2006 la grande svolta, in occasione della US Barbie National Convention, manifestazione annuale di massima importanza nel mondo del collezionismo: l’organizzazione e Mattel selezionarono Magia2000 come souvenir doll designer. Nacque così "Barbie Film Noir®": presentata a Los Angeles durante l’evento diventò un pezzo particolarmente ricercato e di prestigio per i collezionisti ed è stata la prima Barbie prodotta da Mattel Usa e disegnata e creata interamente da un doll designer team straniero. Particolarmente lunga la lista delle celebrity con cui i due hanno collaborato ("non le abbiamo mai cercate - dicevano - a parte Madonna, un sogno che si è realizzato incontrandola a Londra nel 2012"). Per loro hanno creato bambole uniche: da Cher a Sophia Loren, da Cate Blanchett a Sarah Jessica Parker, da Simona Ventura a Max Pezzali, da Laura Pausini a Giorgia a Jovanotti.

La notizia della loro tragica scomparsa, ha lasciato un segno profondo non solo nella comunità locale ma anche nel mondo dello spettacolo e tra i collezionisti di tutto il mondo.

I ricordi delle star: "Eravate magia"

Tra i primi a esprimere il proprio cordoglio c’è stata Laura Pausini, che ha condiviso una foto sorridente con Mario e Gianni, scrivendo:

"Ancora non posso credere a ciò che è successo oggi, ci eravamo sentiti ieri… Riposate in pace".

Anche Max Pezzali e la moglie Debora Pelamatti, amici stretti dei due creativi, hanno pubblicato un ricordo del giorno del matrimonio della coppia:

"Abbiamo perso due amici fraterni. Ciao Gianni, ciao Mario".

Pelamatti ha aggiunto:

"Voi eravate MAGIA (siete riusciti addirittura a far vestire Max di bianco). Siete casa, famiglia, confidenza, risate, lacrime, tentativi di insegnarmi a cucinare piatti elaborati… non riesco a immaginare il mio mondo senza di voi".

Toccanti anche le parole di Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara:

"Sapere che ve ne siete andati così all’improvviso e in modo così assurdo e tragico aggiunge dolore a questa nostra immensa perdita. Un abbraccio pieno d’amore alle vostre famiglie".

Nella foto di copertina: Mario Paglino e Gianni Grossi