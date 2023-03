Colpo a scuola: rubati più di 40 computer

Maxi furto di computer nelle scuole di via Curiel a Cornaredo: i ladri hanno portato via nella notte fra martedì e mercoledì 29 marzo, 41 computer e altrettanti caricabatteria.

Maxi furto di computer a scuola

Un colpo mirato, pianificato e portato a termine molto probabilmente da qualcuno che conosce la scuola in modo accurato. Mercoledì mattina alle 7 e 30 il personale scolastico che ha aperto la scuola media Curiel di via Imbriani ha trovato di fronte a sé uno spettacolo desolante: il laboratorio informatico della scuola facente parte l’istituto comprensivo di via 4 Novembre era completamente svuotato.

Spariti i 41 computer portatili con altrettanti caricabatterie che, nel corso degli anni, la scuola aveva acquistato per garantire ai giovani studenti cornaredesi e ai loro professori un’aula informatica al passo con i tempi.

Il colpo dopo la chiusura del plesso

I ladri hanno agito a colpo sicuro: hanno colpito nella notte, aspettando che la scuola si svuotasse completamente. Sino alle 20 e 30 di martedì, infatti, nell’istituto erano ancora presenti diversi insegnanti per riunioni scolastiche. I malviventi sono penetrati nel cortile interno della scuola, hanno sollevato la tapparella del laboratorio di informatica, sono riusciti ad aprire la finestra forzando la chiusura ma senza danneggiare il vetro, e da lì sono entrati a scuola. Hanno ripulito completamente il laboratorio di informatica: 41 portatili e altrettanti caricabatterie il bottino. Va fatto notare che si tratta di un bottino che crea più danno che altro. I pc avevano tutti diversi anni di «servizio», a parte alcuni acquistati lo scorso anno. Venivano usati sia dagli studenti che dagli insegnanti. Peserà e non poco sulle casse scolastiche riuscire a ricomprare la merce rubata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Cornaredo, a cui è stata sporta denuncia. Si lavora sulle immagini delle telecamere comunali di videosorveglianza per rintracciare il veicolo su cui i ladri, quasi certamente più di uno, hanno caricato la merce.

Le parole del sindaco Santagostino