Si è spento Michele Liguori, politico di razza e mentore per tanti

Se ne è andato all'età di 83 anni Michele Liguori, una delle figure più carismatiche del panorama politico locale a Cuggiono.

Addio a Michele Liguori, ex consigliere comunale e assessore al Bilancio

Prima nel Psdi e poi in Forza Italia ha fatto politica attiva dalla fine degli anni '80. È stato consigliere comunale e amministratore, ricoprendo la carica di assessore al Bilancio. I suoi primi impegni in Consiglio comunale risalgono ai primi anni '90 con il sindaco socialista Carlo Salmoiraghi e sono terminati nel 2012, dopo due mandati nella Amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Giuseppe Locati (2002/2007 e 2007/2012).

Per tanti politici più giovani è stato un mentore una guida preziosa

Innamorato di Cuggiono ha sempre lavorato per il suo sviluppo. Uno dei progetti cui teneva molto e che è stato realizzato è stato il recupero di Palazzo Kuster in via Roma. Chi l'ha conosciuto e ha lavorato con lui lo definisce un mentore, una guida, per tutti gli insegnamenti che sapeva dare a chi si avvicinava alla politica. Al primo posto del suo agire c'era il rispetto per le persone nonostante a volte ci fossero confronti serrati e accesi. Cuggiono ha perso un grande politico.