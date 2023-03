Incidente a Barbaiana, codice rosso a Lainate.

A Barbaiana

Incidente alle 17 e 40 a Lainate, all'incrocio fra via Barbaiana e via Tanaro.

Automobilista bloccato

Due le automobili coinvolte nello scontro: sul posto inviate dall'Agenzia regionale per le Emergenze due ambulanze e l'automedica, in codice rosso. Inviata sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco: il loro intervento è necessario in quanto un automobilista coinvolto risulta tuttora bloccato in macchina.

AGGIORNAMENTO

I soccorsi, giunti sul posto, hanno ridimensionato l'allarme: i codici sono passati da rosso a giallo.

I feriti sono due uomini, uno di 23 anni, uno di 59.