Cinghiale travolto e ucciso da un'auto

CANEGRATE

Cinghiale muore dopo essere stato investito da un'automobile a Canegrate.

Cinghiale travolto da una vettura

E' stato notato a terra, lungo la via Fermi, nella zona del cimitero di Canegrate. Stiamo parlando di un cinghiale, animale che in zona non si era praticamente mai visto. Il fatto è successo in una delle scorse sere. A travolgerlo e ucciderlo è stata una vettura, che poi non si è fermata. E, come detto, la carcassa, perchè l'animale era morto (nella foto) è stata notata da alcuni automobilisti in transito lungo la via.

L'intervento

Sul posto è stata chiamata la Polizia Locale che è subito arrivata in via Fermi. L'animale era senza vita, della vettura che lo aveva travolto nessuna traccia. Da ricordare che un cinghiale era stato avvistato nella zona del Parco di Legnano solo una settimana fa.