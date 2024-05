Ciclista investita da un'auto finisce all'ospedale

Ciclista investita a Cuggiono.

Investita da un'auto all'incrocio tra via Dante e via Milazzo

E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 28 maggio. Mancavano pochi minuti alle 17 quando una donna di 65 anni che procedeva in sella alla sua bicicletta è stata investita da un'auto per cause in corso di accertamento. L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Dante e via Milazzo. Scattato l'allarme, l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza della Croce azzurra di Buscate. Sul posto è intervenuta anche l'automedica. A rilevare l'incidente e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso sono stati gli agenti della Polizia Locale.

La 65enne è stata portata al Pronto soccorso in codice giallo

Fortunatamente le condizioni della donna si sono rivelate meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento. La paziente è stata accompagnata al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo.