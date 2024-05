Marco Gasparri, attuale portavoce del Movimento 5 stelle a Rescaldina e candidato nella lista civica De Candia Sindaco, arrestato per stalking.

Marco Gasparri arrestato per stalking

Marco Gasparri è stato arrestato per stalking. Si tratta dell'attuale portavoce del Movimento 5 stelle di Rescaldina, forza di opposizione in Consiglio comunale - movimento dal quale recentemente aveva dichiarato di voler prendere le distanze anche se ne è ancora ufficialmente il rappresentante politico in Consiglio - annunciando di entrare a far parte della lista De Candia sindaco del candidato sindaco Tommaso De Candia in vista delle elezioni comunali rescaldinesi del'8 e 9 giugno 2024.

I fatti

L'arresto di Gasparri, di professione agricoltore, è scattato la mattina di sabato 25 maggio 2024. Il rescaldinese, 40 anni, è stato bloccato poco distante da Rescaldina da una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per lui è scattato l'arresto in flagranza di reato per stalking e atti persecutori.

Il commento del candidato sindaco

"Spero che riesca a dimostrare la sua innocenza, non voleva creare dei disagi - commenta Tommaso De Candia appresa la notizia - Sicuramente Marco porrà le sue scuse e spero che la cosa si sistemi al di fuori delle aule giudiziarie. Marco fa parte della squadra, io non abbandono nessuno nel bene e nel male".