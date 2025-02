Chiesa piena per l'ultimo saluto a Pasqualino

La chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Cornaredo ha faticato a contenere i tanti cittadini accorsi per i funerali di Pasqualino Baldin nel pomeriggio di giovedì 30 gennaio.

I funerali di Pasqualino

Posti sulle panche pieni, persone a fondo navata in piedi. Non certo un fatto usuale per i funerali di un uomo di 84 anni. Un’ulteriore dimostrazione di quanto Pasqualino fosse inserito nella comunità e nella vita sociale di Cornaredo.

Tante le felpe rosse presenti in chiesa, subito dietro la panca con la figlia e i famigliari di Baldin: sono quelle indossate dai soci del Cai Geam di Cornaredo, il Club Alpino Italiano, Gruppo Escursionisti amici della Montagna. Con la loro divisa i soci del gruppo, persone di ogni età accomunate dalla passione per la montagna, hanno seguito il funerale celebrato dal parroco don Danilo Dorini. Il quale nella propria omelia ha rimarcato la differenza fra «vecchio» e «anziano». Il primo inteso come persona che si lascia andare, che esagera, che millanta. Il secondo come figura saggia, che in virtù dell’esperienza conosce i limiti umani, che pronuncia parole che contano, che trasmette conoscenza ai più giovani. «Oggi consegniamo a Dio un Anziano che, pur nei limiti umani che accomunano tutti noi, ha saputo dare e trasmettere tanto al prossimo suo».

Sabato l'addio a Franco

Sono in programma invece sabato mattina a Corsico i funerali di Franco Pellegrini, 80 anni.

Parenti e amici potranno stringersi a moglie e figli nella mattina di sabato 1 febbraio. La cerimonia funebre è prevista alle ore 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di via Cavour.

Anch’egli socio del Cai Geam di Cornaredo, era l’uomo alla guida della vettura su cui con Pasqualino e altri due amici cornaredesi si stava recando sulle montagne del verbano per una passeggiata.

L'incidente a Vicolungo

Era lo scorso 16 gennaio. All’altezza di Vicolungo, sull'autostrada A 26 nella carreggiata in direzione Gravellona Toce, la loro vettura ha avuto un'avaria.

Con il mezzo fermo sulla carreggiata, sono stati tamponati da un'altra vettura in transito.

Franco e Pasqualino hanno perso la vita, feriti gli altri due passeggeri così come l'automobilista alla guida del veicolo che ha tamponato la vettura ferma, tutte e tre ora sulla via del recupero.