Il Cai Geam di Cornaredo ricorda Franco e Pasqualino

Cornaredo, gli amici del Cai Geam ricordano gli amici e soci Franco Pellegrini e Pasqualino Baldin.

I soci del Cai Geam (Club Alpino Italiano – Gruppo Escursionisti Amici della Montagna) di Cornaredo e San Pietro all'Olmo ricordano gli amici e soci Franco Pellegrini e Pasqualino Baldin, scomparsi a seguito dell'incidente sull'autostrada A26 a Vicolungo giovedì 16 gennaio mentre, con altri due soci, si recavano nel Verbano per un'escursione in montagna.

«Carissimi Franco e Pasqualino, tutti gli amici del vostro Cai Geam di Cornaredo desiderano rendervi il giusto e doveroso omaggio per ciò che avete rappresentato per tutti noi che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di conoscervi personalmente. Vogliamo ricordarvi nei momenti più belli delle nostre escursioni, sempre positivi, coraggiosi, generosi e discreti: amici veri, capaci di affrontare le difficoltà con la competenza e con l’esperienza che sapevate trasmettere con semplici parole ai meno esperti. Avete vissuto i valori fondanti della nostra associazione: rispetto, amicizia, amore per la montagna e per la natura. Carissimi, vi vogliamo ricordare sempre così: con il vostro sorriso e la vostra grande umanità, fatta di gentilezza, di saggezza e di mitezza d’animo. Siete stati per tutti noi degli amici sinceri e dei compagni d’avventura indimenticabili e vi ricorderemo sempre con grande affetto e riconoscenza, con la convinzione che continuerete a sostenerci da lassù.

“Dio del cielo, Signore delle cime, i nostri amici su, nel Paradiso lasciali andare per le tue montagne!”: ciao Franco, ciao Pasqualino, sarete sempre nei nostri cuori!»

I vostri amici del Cai Geam