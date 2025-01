Tragico schianto in autostrada giovedì mattina, 16 gennaio 2025: all'altezza di Vicolungo hanno perso la vita due soci del Cai di Cornaredo: Pasqualino Baldin e Franco Pellegrini.

Schianto in autostrada: morti due soci del Cai di Cornaredo

La comunità di Cornaredo si è svegliata con una tragica notizia giovedì mattina 16 gennaio.

Quattro soci del Cai Geam di Cornaredo, il Club Alpino Italiano, sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A26 a Vicolungo.

Pasqualino Baldin, 85 anni, e Franco Pellegrini, 80, hanno perso la vita. Gianfranco Caleffi e Oscar Panzone, sono invece ricoverati in condizioni non gravi all’ospedale di Vercelli.

La tragedia è avvenuta alle 8 di mattina. I quattro amici, soci storici della sezione Cai cornaredese, viaggiavano sull’autostrada in direzione Gravellona Toce. L’obiettivo era una camminata all’alpe Faievo, nel Verbano. All’altezza del chilometro 130, nel comune di Vicolungo, la vettura Nissan bianca di Pellegrini su cui i quattro viaggiavano ha avuto un’avaria.

Foto 1 di 4 Pasqualino Baldin Foto 2 di 4 Franco Pellegrini Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Un'auto ha tamponato il mezzo fermo

Le ricostruzioni sono ancora sommarie: pare però che l’auto, ferma in corsia di emergenza, sia stata tamponata da una Twingo arancione che l’ha colpita in pieno. Caleffi e Panzone si trovavano seduti sui sedili posteriori della vettura tamponata, con le cinture di sicurezza. Non è chiaro dove fossero al momento dell’impatto invece Pellegrini e Baldin, forse scesi dal veicolo per verificare l’avaria.

Sul posto sono sopraggiunti polizia stradale, ambulanza, elisoccorso, Vigili del Fuoco. Per Baldin e Pellegrini non c’è stato nulla da fare, sono morti sul luogo dell’incidente. Caleffi e Panzone sono stati portati in codice giallo all’ospedale di Vercelli. Fisicamente, stanno relativamente bene: le loro dimissioni sono previste già in giornata. Ferito e ricoverato anche l’automobilista della Twingo che ha colpito l’auto dei quattro amici.