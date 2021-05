Castano dice addio a Guido Stangalini: cuore e memoria della città

Castano Primo dice addio a Guido Stangalini, 101 anni e figura storica della città.

Castano Primo in lutto per Guido Stangalini

Impossibile per i castanesi non conoscere Guido Stangalini, 101 anni, ex dipendente comunale, decorato con medaglia per aver rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, storico presidente dell’associazione Combattenti e Reduci. Nel 2019 aveva ricevuto il Premio Città di Castano. Poi, a gennaio 2020 l’intera comunità aveva festeggiato i suoi cento anni e la sua splendida storia d’amore con la moglie Maria. Purtroppo Stangalini si è spento circondato dall’amore dei suoi cari.

Il messaggio del sindaco

Ha scritto oggi, martedì 18 maggio 2021, il sindaco Giuseppe Pignatiello:

“Addio Guido, per me è stato un onore aver camminato al tuo fianco. Le immagini e le parole purtroppo non potranno mai raggiungervi come vorrei…come vorrei condividere con tutti voi le emozioni che sto provando in questo momento.

La scomparsa di Guido Stangalini è una di quelle notizie che non avrei voluto mai dare, purtroppo sono ben consapevole che la Vita ha per noi in serbo destini e piani che non possiamo sempre decidere.

Voglio però ricordarlo con tutto il cuore, perchè Guido è stato e sarà sempre uno dei cuori della nostra Comunità Castanese.

Ex dipendente comunale, vincitore del decimo “Premio Città di Castano Primo”, storico presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci e militare durante la Seconda Guerra Mondiale, decorato con medaglia per aver rifiutato di aderire nel 1943 alla RSI Fascista.

L’anno scorso abbiamo festeggiato il tuo centenario, e la tua splendida storia d’Amore con tua moglie Maria è stata un faro di luce e speranza per tutta Italia, perché il tuo Amore è stato più forte del Covid.

Tu sei stato più forte di qualsiasi cosa. Esprimo tutto il mio cordoglio e tutta la mia vicinanza alla famiglia Stangalini, con tutto il cuore.

Addio Guido Stangalini, per me è stato un grande onore poter camminare al tuo fianco. Grazie infinite per tutto ciò che hai donato”.

(Nella foto di copertina il sindaco Giuseppe Pignatiello con Guido Stangalini al Premio Città di Castano nel 2019)