Il lungo abbraccio di Guido e Maria dopo 101 giorni di lontananza

Il lungo abbraccio di Guido e Maria che, dopo 101 giorni di separazione, si sono potuti rivedere. Una testimonianza commovente raccontata da Diego Colombo, fisioterapista della Rsa San Giuseppe di Castano Primo e dal sindaco Giuseppe Pignatiello.

Il lungo abbraccio che sconfigge il virus

Guido e Maria, cento anni lui e 93 lei, si sono stretti in un abbraccio pieno d’amore. Quell’amore di chi ha passato 70 anni insieme e non si era mai lasciato. Fino all’arrivo del Coronavirus. “Il Sig. Guido, cent’anni compiuti, è entrato in Casa di Riposo appena prima della chiusura a causa del Covid-19 – hanno raccontato Colombo e Pignatiello – Sua moglie Maria, 93 anni, avrebbe dovuto raggiungerlo qualche giorno dopo…ma a causa dell’isolamento forzato della struttura, il suo ingresso è potuto avvenire soltanto dopo 101 giorni. Non si erano mai separati prima…neppure per un giorno…in 70 anni di matrimonio. 101 giorni in cui Guido ha pregato ogni singola mattina di poterla riabbracciare presto…di poter vivere abbastanza a lungo per poterla rivedere almeno una volta…perché ‘senza di lei io non vivo’.

E Maria alla fine è arrivata

“Maria è scesa dalla macchina dei figli e su gambe malferme ha affrettato il passo, sentendo la voce del marito che la attendeva in sedia a rotelle nell’atrio davanti alla chiesa della struttura – hanno continuato – ‘Sei arrivata’ ha mormorato lui…poi la voce gli si è spezzata in gola…lei ha abbassato la mascherina con la quale era arrivata ed é avvenuto il piccolo miracolo che si può vedere nello scatto: la moglie ha cinto dolcemente con la mano la nuca di Guido, si è chinata nella sua direzione e lui ha piegato il capo, poggiandolo contro la guancia di lei…abbandonandosi al suo abbraccio, piangendo in silenzio”.

Un incontro da primo appuntamento

“Parole non ce n’erano per esprimere ciò che stavano provando…e forse dopo 70 anni insieme le parole sarebbero state superflue – ha raccontato Colombo, poi ripreso dal sindaco – Hanno dato libero sfogo alle lacrime…si sono lasciati andare alle emozioni e sono rimasti lì a lungo prima di domandare di essere accompagnati in salone. Al tavolo lui le ha preso la mano e le ha sussurrato ‘Adesso non ci lasceremo mai più’. Lei ha estratto un fazzolettino di carta dalla manica, si é asciugata gli occhi e poi gli ha accarezzato una guancia con quell’intimitá familiare costruita mattone dopo mattone in decenni di vicinanza. ‘Ti ho portato le camicie nuove’ ha poi detto, sorridendo radiosa come una ragazzina al primo appuntamento. É andata così…tra abbracci, carezze, mani intrecciate sul tavolo, lacrime, felicità ritrovata e camicie nuove…in barba al virus ed a 101 lunghissimi giorni di lontananza”.

Foto di Diego Colombo

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE