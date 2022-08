Cade dalla moto, arriva l'elisoccorso

Grave incidente questa mattina ad Arconate: per soccorrere un centauro caduto da una moto è stato allertato anche l'elisoccorso

La caduta dalla moto ad Arconate

Il sinistro è avvenuto pochi minuti prima delle 9.30, lungo la Strada provinciale 34 che collega Buscate a Inveruno, ma nel territorio di Arconate. Un centauro di 65 anni per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto, cadendo rovinosamente a terra. L'allarme è scattato in codice giallo e oltre a un'ambulanza è stato allertato anche l'elisoccorso partito da Como. Dopo le prime cure direttamente sul posto e averne stabilizzato le condizioni, il centauro è stato caricato sull'ambulanza e portato all'ospedale di Legnano