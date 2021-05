Bambina investita da un’auto a Rescaldina: sul posto i soccorritori.

Bambina investita

Una bambina di 13 anni investita da un’auto. E’ quanto successo poco fa a Rescaldina. Erano circa le 18.30 quando la giovanissima si trovava in via Resegone. All’improvviso l’impatto con la vettura che stava viaggiando sulla strada. Chi ha visto la scena non ha perso tempo e chiesto aiuto.

I soccorsi

Le condizioni della bambina sembravano gravissime: sul posto, in codice rosso, è arrivata l’ambulanza dell’Sos Uboldo insieme all’automedica e a una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna la piccola se l’è cavata con un grosso spavento e qualche lieve contusione: è stato poi trasportata in ospedale in codice verde.

LE FOTO: