Auto si ribalta sulla Saronnese, arrivano soccorsi e pompieri

Auto si ribalta sulla Saronnese a Rescaldina: sul posto l’ambulanza del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Un’auto ribaltata sulla Saronnese. E’ quanto accaduto poco fa a Rescaldina. Per cause ancora da accertare, infatti, il conducente (un ragazzo di 26 anni) di una vettura che stava viaggiando lungo la provinciale ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo, con l’automedica dell’ospedale di Legnano, in codice rosso. Insieme a loro anche i Vigili del Fuoco di Garbagnate e Saronno e i Carabinieri della Compagnia di Legnano.

I soccorsi

Il giovane, per fortuna, ha riportato solo qualche contusione: per lui trasporto all’ospedale di Legnano in codice verde. Ora i militari stanno facendo i rilievi del caso per accertare con chiarezza la dinamica dell’incidente.

LE FOTO: