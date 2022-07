Auto in fiamme nel box, un intossicato

Auto in fiamme nel box, paura a Parabiago.

Auto in fiamme nel garage di corte

Tutto è successo all'improvviso. Prima il fumo e poi le fiamme provenienti dall'auto lasciata in un mini-box per attrezzi. E' quanto successo la mattina di oggi, martedì 5 luglio 2022, a Parabiago. E' qui che, in una corte di via 4 Novembre, intorno alle 9.30, si è verificato un incendio. A bruciare, per cause ancora da accertare, era una vettura che si trovava parcheggiata in garage.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con un loro mezzo, i pompieri del distaccamento di Legnano con tre mezzi. Presente anche la Polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per consentire l'accesso ai mezzi e le operazioni di spegnimento delle fiamme. Una persona che abita nella corte è rimasta leggermente intossicata dal fumo ed è stata portata in ospedale per controlli.