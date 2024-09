La Festa dello Sport anima il “cuore” cittadino

Oggi piazza Maggiolini è animata dalle realtà sportive del territorio.

Festa dello Sport

Oggi, sabato 21 settembre, piazza Maggiolini a Parabiago ospita la Festa dello Sport 2024. Alle 14 nel centro città sono stati aperti gli stand di venti associazioni sportive cittadine.

Una bella “vetrina” per far conoscere e presentare a ragazzi, ragazze e famiglie le attività dell’anno che sta iniziando, con la possibilità di giocare e provare le diverse discipline. Un’occasione, dunque, per conoscere le proposte e avvicinarsi allo sport che più piace.

I protagonisti della festa

La festa è organizzata con la partecipazione e la collaborazione di: Asd Naturalmente Nordwalking, Asd Arte Ritmica Parabiago, Asd Arti Marziali Parabiago, Asd Atletica Ravello, Asd Intensity Elite Cheer & Dance, Asd Judo Club Parabiago, Asd Kankudojo Arti Marziali Parabiago, Asd La Torre, Asd Phoenix Fighters Kickboxing Parabiago, Asd Scuola di danza Novakovic, Asd Tennistavolo Parabiago, Basket Parabiago A.D., Club subacqueo Amici del blu, Danza & Sport Asd Jf Danceart, G.C. Libero Ferrario, Pro loco Parabiago, Rugby Parabiago Ssd Srl, Sant’Ambrogio Parabiago Asd Aps, Shark Fighter Team, Ssd Pallacanestro Roosters Parabiago A R.L. e Club scherma Legnano.

Si chiude con la corsa colorata

All’interno della manifestazione una corsa colorata, la già conosciuta "Holi Slash Run" concluderà la Festa dello Sport 2024 partendo da piazza Mercato e percorrendo un circuito ad anello fino al Parco di Villa Corvini.

Alle 17.30 il ritrovo e la consegna del “race kit” che consiste in uno zaino, una T-shirt personalizzata, una pettorina e una bustina di colore. È possibile iscriversi direttamente in loco al costo di 12 euro. “Sarà divertimento puro per tutti!”, promettono gli organizzatori.