Sette Daspo per i tifosi coinvolti negli scontri fuori dallo stadio

Sette Daspo per i giovani indagati per gli scontri tra tifoserie fuori dallo stadio Libero Ferrario di Parabiago.

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine e delle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Legnano intervenuti, ha emesso sette Daspo nei confronti di altrettanti supporter locali, di età compresa tra i 17 e i 29 anni, che l'8 ottobre 2023, in occasione della partita tra il Gsd San Lorenzo e il Gss Sant’Ilario Milanese valevole per il campionato di calcio di Terza categoria al campo sportivo Libero Ferrario.

Alcuni giovani, armati di bastone e con il volto coperto, avevano aggredito i tifosi della squadra ospite che si stavano avvicinando allo stadio.

Nel corso degli scontri quattro persone avevano riportato lesioni personali e un tifoso del Sant’Ilario, colpito al capo da una spranga metallica, era stato trasportato all’ospedale di Legnano per essere ricoverato in prognosi riservata.

Gli ultras coinvolti negli scontri erano stati perquisiti

Gli stessi destinatari dei Daspo, in quanto indagati per le medesime vicende, lo scorso 10 novembre erano stati perquisiti dai Carabinieri che oggi hanno notificato loro i Daspo. I provvedimenti, emessi su richiesta dei Carabinieri di Legnano a seguito degli accertamenti svolti, dispongono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni per tre persone e per un anno ad altre quattro.