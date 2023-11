Scontri tra tifoserie: individuati 7 partecipanti, anche minorenni

I Carabinieri hanno individuato 7 ragazzi tra i 17 e i 29 anni, che hanno partecipato agli scontri tra tifoserie avvenute lo scorso 8 ottobre a Parabiago. Ritrovato materiale multimediale e di estrema destra.

Scontro tra tifoserie: individuati 7 partecipanti

All’alba del 10 novembre, nelle province di Milano e Varese, i carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a otto decreti di perquisizione domiciliare emessi, sette dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio e uno dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, a carico di sette soggetti indagati - in concorso tra loro - per lesioni personali aggravate dall’aver commesso il fatto travisati, in occasione di manifestazioni sportive e con l’uso di strumenti atti ad offendere.

Il provvedimento è relativo agli eventi verificatisi a Parabiago l’8 ottobre 2023 quando, nei pressi del campo sportivo comunale, in concomitanza con l'inizio di una partita di calcio valevole per il campionato di terza categoria, un gruppo di facinorosi, travisati e armati di bastoni, aveva aggredito alcuni tifosi della squadra ospite che si apprestavano ad avvicinarsi allo stadio.

Ragazzi compresi fra i 17 e i 29 anni legati all'estrema destra

Le indagini condotte dal personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnano e della Stazione di Parabiago, dirette dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio in coordinamento con la Procura per i Minorenni, hanno permesso di identificare i sette indagati, di età compresa tra i 17 e i 29 anni, ritenuti responsabili dell’atto criminoso.

Durante le perquisizioni sono stati rinvenuti e sequestrati, oltre a telefoni cellulari e dispositivi informatici ritenuti rilevanti, capi d’abbigliamento indossati dagli aggressori il giorno degli eventi, nonché corposo materiale riconducibile a movimenti della destra extraparlamentare milanese.