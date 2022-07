Piscina chiusa per colpa del temporale

Piscina chiusa a Parabiago.

Piscina chiusa: impianti fuori uso dopo l'allagamento della sala macchine

Il forte temporale abbattutosi nella serata di martedì 26 luglio nella nostra zona ha provocato danni importanti anche allo stabile di via Carso che accoglie la piscina comunale. L’acqua ha invaso la sala macchine, mettendo fuori uso i vari impianti. Una squadra di operai sta lavorando per porre rimedio alla situazione ma, per consentire queste operazioni, la piscina non è accessibile al pubblico. "Sarà nostra premura comunicare la data di riapertura, una volta che l’intervento sarà ultimato" spiega Amga sport in una nota.