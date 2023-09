Attivo anche il secondo defibrillatore della Polizia di Stato di Legnano.

Il primo defibrillatore semiautomatico (Dae) sulle volanti della Polizia di Stato di Legnano era operativo dal 7 giugno. Ora è entrato in servizio anche il secondo strumento salvavita (da ricordare che il dae può salvare la vita in caso di arresto cardiaco). Come noto infatti il Lions Club Legnano Host Robinie aveva donato due apparecchi al commissariato di Legnano, curando anche la formazione degli agenti. Nella mattinata di oggi, giovedì 28 settembre 2023, è diventato operativo anche il secondo defibrillatore che sarà a disposizione sia per eventuali esigenze di soccorso dell'utenza del commissariato di via Gilardelli che dei cittadini andando così ad aumentare la rete di salvavita presenti in città: sarà installato nelle vicinanza degli ingressi del commissariato (per la precisione al civico 5 di via Gilardelli), collocato all'interno di una teca riscaldata donata dall'associazione Sessantamilavitedasalvare Odv.

I frutti della collaborazione

L’unione di intenti e la cooperazione tra la Polizia di Stato, i Lions Host, l’Associazione Sessantamilavitedasalvare ha reso possibile realizzazione del progetto, la cui concretizzazione ha visto altresì il contributo apportato dall’associazione di volontariato “Contrada Bagina” di Canegrate, nel perseguimento di finalità condivise e di obiettivi primari volti ad assicurare la pronta assistenza alla cittadinanza ai fini della tutela e salvaguardia della vita umana.