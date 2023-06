Poliziotti pronti a salvare la vita col defibrillatore

Defibrillatore sulla volante e fuori dal commissariato di Legnano.

Defibrillatore, la nuova "arma" della Polizia

Il primo defibrillatore sarà installato vicino al Commissariato di via Gilardelli a Legnano e potrà salvare la vita venendo utilizzato non solo dagli agenti ma anche dai cittadini, il secondo sarà messo in dotazione alla volante in servizio in città. Sono due infatti i defibrillatori (Dae), apparecchi che possono salvare la vita in caso di arresto cardiaco, donati mercoledì mattina dal Lions club Legnano Castello Le Robinie alla Polizia di Stato.

"A fronte di un numero elevato di persone che annualmente sono colpite da un arresto cardiocircolatorio, pur in assenza di patologie pregresse, la tempestività delle manovre di soccorso aumenta la possibilità di sopravvivenza della persona - hanno spiegato i Lions e il vicequestore aggiunto Ilenia Romano - Quanto più rapida è l’azione dell’operatore di polizia chiamato a intervenire in emergenza a seguito di segnalazione di soccorso persona, tanto più sarà preservata la vita umana. Riconoscendo l’importanza dell’attività di soccorso espletata dalle pattuglie della Polizia di Stato presenti sul territorio, ispirati dai principi di solidarietà volti a creare le condizioni di assistenza alla collettività, i Lions hanno effettuato un atto di donazione in favore del Commissariato di Legnano dotando gli agenti della Polizia di Stato di due dispositivi Dae, che di fatto consentiranno agli agenti una efficace e solerte azione di salvataggio di fronte a richieste di intervento".

L'importanza del dae

"Il defibrillatore è uno strumento che si impiega quando un individuo è colto da un malore causato da fibrillazione ventricolare, da un arresto cardiaco, aritmia, tachicardia ventricolare o altre alterazioni della frequenza cardiaca" hanno ricordato dai Lions.

I due Dae donati al Commissariato vanno ad aggiungersi agli altri già presenti in città