Addio a Sergio Sciuccati, ex assessore e "papà" della musica in paese

Sergio Sciuccati era conosciutissimo a Cerro Maggiore per il suo impegno politico e associazionistico.

Sergio Sciuccati è scomparso, paese in lutto

Cerro Maggiore è in lutto per la scomparsa di Sergio Sciuccati, amatissimo personaggio che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Aveva 86 anni e si è spento nel pomeriggio di oggi, domenica 9 aprile 2023, giorno di Pasqua. Sciuccati era molto noto in paese per essere stato vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici quando sindaco era Peppino Paleari; inoltre nel 1972 era stato poi lui a dare vita al Corpo musicale cittadino del quale è stato lo storico presidente, guidando con grande passione anche la Scuola civica di musica "Riccardo Pik Mangiagalli" (la struttura, che ha inaugurato la sua nuova sede nel 2017, vede proprio la sala prove essere intitolata a Sciuccati). Inoltre il cerrese (cavaliere e già cittadino benemerito dal 2016 "per la costanza, spirito di servizio e il suo encomiabile impegno come presidente del Corpo musicale cittadino per oltre 40 anni")sempre disponibile e in prima fila nell'attività della comunità, era un grande amico delle Acli così come del Centro anziani. Inoltre era il "motore" dell'associazione Maestri del lavoro nelle vesti di Capo delegazione legnanese. Dopo essere stato presidente, Sciuccati era Presidente onorario della Ttsll, Testimonianze tecnico storiche del lavoro legnanese).

L'ultimo saluto

I funerali di Sciuccati si svolgeranno mercoledì 12 aprile 2023, alle 15, nella chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano di Cerro Maggiore (alle 14.30 sarà celebrato il Rosario).