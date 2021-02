Addio allo storico sacrestano di Magnago.

Addio a Giuseppe Fogliani, storico sacrestano

Giuseppe Fogliani si è spento lunedì sera, sconfitto da una malattia che lo affliggeva da tempo e che si era aggravata nell’ultimo periodo. Classe 1944, infatti, da diversi lustri svolgeva la mansione di sacrestano della parrocchia di San Michele, per anni a fianco di don Eugenio Rossotti e più recentemente con don Marco Basilico. Sempre in movimento, conosciuto da tutti in paese, era abitudinario del Circolo San Michele, dove era uso consumare i propri pasti e chiacchierare amabilmente con clienti e proprietari.

Era un’istituzione e la memoria storica del paese

Al paese mancherà un’istituzione: lo conoscevano tutti, sempre in movimento e indaffarato con la sua bicicletta e le sue commissioni, ed era una memoria storica. Anche l’Amministrazione ha voluto ricordare il concittadino scomparso: “Una presenza sempre discreta e una persona che si è sempre prodigata per la comunità – dice il portavoce della maggioranza Massimo Rogora – Un importante aiuto per don Eugenio e successivamente per don Marco”.

L’ultimo saluto dei concittadini ieri pomeriggio

Il funerale si è svolto a Magnago nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 febbraio 2021.