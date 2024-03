Addio a Fernanda Carboni, per trent'anni maestra alle elementari di Vittuone

Se n’è andata in punta di piedi Fernanda Carboni, storica maestra delle elementari di Vittuone scomparsa settimana scorsa a 93 anni.

Si è spenta Fernanda Carboni, "la maestra" di generazioni di vittuonesi

Un addio silenzioso, discreto, come lo è stata la sua intera carriera educativa, svoltasi in un’epoca dove la figura dell’insegnante aveva un valore assai diverso da quello odierno. Anni dove i custodi del sapere come la maestra Carboni avevano il difficile compito di permettere ai giovani di emanciparsi con la sola forza della conoscenza.

E sono stati proprio coloro che un tempo erano giovani studenti a ricordare con maggiore affetto l’anziana donna, sottolineando doti umane come la sua dolcezza e soprattutto il suo sorriso, con cui accompagnava sempre le parole che rivolgeva ai piccoli alunni della scuola di via 4 Novembre.

Anche sua madre era insegnante a Vittuone: una delle prime, classe 1901

Nata a Vittuone nel lontano 1930, Fernanda Carboni ha dedicato la sua intera vita all’insegnamento e forse non poteva fare altrimenti considerando gli esempi familiari, come racconta la figlia Anna Pieroni:

"Non solo lei, ma anche mia nonna, cioè sua madre, era un’insegnante di Vittuone; una delle prime, classe 1901. Mia mamma poi era conosciutissima in paese dato che ha insegnato alle elementari per trent’anni su 36 di insegnamento".

Come molti educatori della sua generazione inoltre, Fernanda Carboni ha sempre dimostrato un alto senso del dovere nei confronti dei suoi alunni:

"Andava a scuola anche con la febbre, tanta era la motivazione che aveva per il suo mestiere".

"Se ne va un pezzo di storia del paese, sentiremo la sua mancanza"

Dopo la scomparsa a gennaio del maestro Carlo Ficara, collega della maestra Carboni, se ne va un altro pezzo della storia recente di Vittuone. Il sindaco Laura Bonfadini ha commentato:

"Pilastri su cui è stata costruita la nostra educazione. Siamo tutti sinceramente addolorati; la mancanza di queste persone si sente. Esprimo vicinanza alla famiglia perché si tratta di un pezzo di Vittuone che se ne va. Io ho dei bellissimi ricordi della scuola elementare proprio perché c’erano queste grandi figure educative, di riferimento anche per i genitori. Sono mancanze che sentiremo sempre perché noi ci siamo cresciuti con queste maestre. Quello che possiamo dire è un grande grazie; loro continueranno a vivere sempre nei nostri ricordi".