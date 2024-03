Il 12 marzo a Corbetta e Dairago prevenzione oncologica gratuita

Il 12 marzo a Corbetta e Dairago sono stati organizzati due appuntamenti per la prevenzione oncologica.

L’iniziativa è gratuita grazie alla collaborazione tra i Comuni, Ccr Insieme Ets della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e associazione Salute Donna di Magenta. E’ richiesta la prenotazione. I posti sono limitati e sono riservati ai soli residenti nei due comuni.

A Corbetta l’appuntamento per la prevenzione del tumore al seno, con una prima visita, è previsto dalle ore 9 alle ore 12 presso gli studi medici di via E. Villoresi, 45

A Dairago l’appuntamento per la prevenzione dei tumori della pelle con l’analisi dei Nevi (nei) è previsto dalle ore 13 alle ore 16,30 presso l’ambulatorio comunale di via San Giovanni Bosco, 11.

“Continua la campagna di prevenzione dei tumori che abbiamo lanciato con la collaborazione di Salute Donne e dei comuni del territorio dove operiamo come banca di credito cooperativo”, spiega Roberto Scazzosi, il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. “Si tratta di una azione importante per la salute delle persone. L’obiettivo principale di queste visite è ridurre la mortalità per tumore attraverso una diagnosi precoce. Se vengono individuate delle situazioni sospette si invitano le persone a sottoporsi a degli ulteriori esami, in modo da analizzare meglio la situazione e, se ce ne fosse bisogno, aumentare l’efficacia delle cure, perché iniziate per tempo, e di conseguenza la possibilità di guarigione”.