Vittuone piange il maestro Carlo Ficara

Vittuone dice addio al suo storico maestro Carlo Ficara, venuto a mancare a 85 anni.

Vittuone, addio al maestro Carlo

Tantissimi i ricordi e le parole di profondo affetto giunte dai suoi ex colleghi ed ex allievi. Ficara è stato per anni insegnante elementare alla Dante Alighieri di Vittuone, in via IV Novembre.

"Era di grandissima sensibilità"

Tra i tanti messaggi di cordoglio alla famiglia anche quella del sindaco Laura Bonfadini: