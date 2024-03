Cusago omaggia tre donne intitolandogli 3 parchi

In occasione della Giornata dedicata alle Donne , oggi venerdì 8 marzo 2024, il Comune di Cusago ha aderito alla campagna sostenuta da Anci “8 MARZO, 3 DONNE, 3 STRADE” promossa da Toponomastica femminile . L’iniziativa è un richiamo ad impegnarsi per ridurre il divario di genere, che si presenta anche nella toponomastica stradale, dedicando tre aree del proprio territorio a tre figure femminili: una di rilevanza locale, una nazionale, una straniera, per riunire così le tre anime del Paese.

L'amministrazione ha deciso di intitolare tre parchi pubblici a:

Maddalena Arzione (parco per i bambini di via Gerli) Benefattrice. Nel 1921 costruì un asilo infantile a Monzoro, donandolo al comune di Cusago. Dedicò la propria esistenza all’aiuto dei più deboli.

Maria Montessori (parco per i ragazzi di via Gerli) Pedagogista, educatrice e medico italiana, fondatrice del Metodo Montessori.

Emmeline Pankhurst (parco Branzino) Attivista e politica britannica che, alla guida del movimento delle suffragette del Regno Unito, aiutò le donne ad ottenere il diritto di voto

Spettacolo teatrale

In occasione della giornata dedicata alle Donne, questa sera venerdì 8 Marzo alle 21, l'Amministrazione Comunale promuove un evento teatrale a cura di Circolo Spettacoli: "Parliamo di noi... ma racconto io" - Teatro comico di e con Elena Saccani. Un susseguirsi di racconti tragicomici e una sfilata di personaggi irriverenti, che portano il pubblico a riflettere sulla condizione umana nella società odierna.