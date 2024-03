Tenta furto in casa, arrestato

Sorpreso dai Carabinieri sul balcone di un'abitazione, arrestato in flagranza per tentato furto.

E' accaduto nella giornata di ieri, venerdì 1° marzo. I Carabinieri della Stazione di Trezzano sul Naviglio hanno arrestato in flagranza per tentato furto in abitazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli un cittadino albanese di 25 anni sorpreso sul balcone di un’abitazione di via Moro a Cusago nel tentativo di accedere all’interno.

Durante le successive operazioni di perquisizione personale l'uomo è stato trovato in possesso di cacciaviti, guanti e una radio portatile con la quale era in contatto con un altro complice datosi alla fuga e attualmente in fase di identificazione. L’arrestato al termine del giudizio direttissimo è stato associato presso il carcere di San Vittore.