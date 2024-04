Accoltellato fuori dal barbiere, il movente? Un debito pregresso

Accoltellato fuori dal barbiere a Parabiago, i Carabinieri hanno fatto luce sul movente.

Accoltellato fuori dal barbiere, il movente

Era la mattina di mercoledì 3 aprile 2024 quando un 25enne marocchino era stato accoltellato fuori da una barberia di viale Marconi a Parabiago. L'aggressore era poi stato rintracciato e denunciato dai Carabinieri: si trattava di un connazionale della vittima, di 42 anni. Dalle indagini condotte dai militari, si è appurato il movente: motivi personali dietro a quel ferimento, avvenuto con il 42enne che aveva impugnato un rasoio da barbiere (l'aggressore lavorava nella barberia). Stando a quanto accertato dagli uomini dell'Arma, accoltellatore e vittima si conoscevano, era quasi conviventi e tra i due sarebbe nata una lite dovuta a un debito pregresso non pagato.

Le condizioni del ferito

Il 25enne ferito era stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni non erano risultate poi gravi ed era stato dimesso con 10 giorni di prognosi (e punti di sutura). Il 42enne era invece stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate dall'uso di arma.