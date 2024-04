Accoltellato fuori dal barbiere: c'è un indagato

Accoltellato fuori dal barbiere a Parabiago: c'è un sospettato.

Accoltellato, c'è un sospettato

C'è un indagato per l'accoltellamento successo questa mattina a Parabiago, in via Marconi, all'esterno di un barbiere. In queste ore i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno infatti denunciato un 42enne di origini marocchine, regolare sul territorio nazionale, sospettato di essere il responsabile del fatto. In questi momenti l'uomo (che lavora proprio in quel negozio) si trova nella caserma dei Carabinieri della Stazione di Parabiago. L'arma utilizzata, un rasoio da barba, è stata messa sotto sequestro. Da chiarire il movente.

L'accaduto

Erano da poco passate le 11 di oggi quando un passante aveva lanciato l'allarme vedendo un 25enne a terra, che perdeva sangue. Era stato colpito nella zona dell'inguine con una lama. Arrivati sul posto i militari non avevano trovato nessuno, nemmeno dentro la barberia. Il 25enne non è in gravi condizioni.