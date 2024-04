Giovane accoltellato davanti a una barberia

Giovane accoltellato a Parabiago.

Venticinquenne accoltellato in viale Marconi

E' successo nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile, in viale Marconi. A dare l'allarme è stato un passante. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in soccorso un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e un'automedica. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Legnano, allertati dal 118 e intervenuti con la Scientifica. Il giovane, un 25enne nordafricano, è stato trovato a terra ferito all'inguine davanti a una barberia gestita da extracomunitari. Dopo le prime medicazioni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo.

Il giovane potrebbe essere stato colpito con un rasoio

All'arrivo delle forze dell'ordine, la barberia era vuota. Spetta ora agli uomini del maggiore Pietro Francesco Laghezza, comandante della Compagnia Carabinieri di Legnano, ricostruire l'accaduto. La dinamica è ancora tutta da chiarire e per il momento non c'èè alcuna certezza neanche a proposito dell'arma usata contro il 25enne: non è escluso infatti che il giovane sia stato colpito con un rasoio.