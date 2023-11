Sessant'anni di Inter club: Parabiago in festa

Grande festa per l‘Inter club di Parabiago, fondato nel 1963, che si è radunato nei giorni scorsi in un noto ristorante di Nerviano per festeggiare il sessantesimo anniversario di fondazione.

Presenti alla serata le due leggende Bordon e Ferri

Presenti alla serata, che si è svolta davanti a circa 70 soci e simpatizzanti, due leggende dell’Inter: Ivano Bordon, portiere della squadra scudettata di Bersellini nonché campione del mondo nel 1982 con l’Italia e Riccardo Ferri, grande difensore dell’Inter dei record e della nazionale nonché attuale team manager della prima squadra. in rappresentanza della società hanno partecipato il dirigente Luca Danovaro e il responsabile del centro di coordinamento degli Inter club Valerio Bressani.

Premiati gli ospiti della festa

Durante la serata, i consiglieri del club guidati dal presidente Mauro Marazzini e dal vice-presidente Leone Mezzanzanica hanno premiato gli ospiti presenti alla festa. alla fine dell’evento tutti i tifosi presenti, con cori da stadio, hanno salutato gli ospiti, con la speranza che la festa sia stata di buon auspicio per il prosieguo del cammino della squadra neroazzurra in Italia e in Europa.