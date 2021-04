Abbiategrasso piange la scomparsa di Giuseppe Albetti, punto di riferimento del tessuto associativo cittadino, corista degli Alpini e colonna di Comunione e liberazione

Abbiategrasso, il Covid si porta via Giuseppe Albetti

Abbiategrasso piange la scomparsa di Giuseppe Albetti, punto di riferimento del tessuto associativo cittadino, vinto dal Covid nella giornata di giovedì. Albetti era una colonna della locale comunità di Comunione e liberazione e negli anni si era sempre speso, assieme alla moglie Giovanna, in iniziative di grande valenza sociale e pubblica, come l’istituzione di un asilo privato nella sua abitazione e l’attività con la cooperativa del lavoro. Era stato anche tra gli artefici della fondazione del Portico della Solidarietà. Un lutto che colpisce profondamente anche il fratello maggiore Roberto Albetti, vicesindaco di Abbiategrasso.

Il ricordo dei coristi degli Alpini

Piangono Giuseppe Albetti anche gli amici coristi degli Alpini. Questo il messaggio di cordoglio del Coro Ana gruppo Alpini: “Purtroppo la bestia del covid ci ha privato di un Amico che, oltre ad essere stato un valido corista sin dalla sua nascita e per parecchi mesi, Giuseppe Albetti è stato per tutti noi e non solo un esempio di vita dedicando la sua vita per il bene del prossimo. Ciao Caro Amico aggiungiti agli altri coristi “Andati Avanti” e con loro continua a cantare le tue amate cante di montagna su nel Paradiso”.