Vandali senza vergogna: sassi contro la Madonna

Sgomento a Pogliano Milanese per quanto accaduto nei giorni scorsi in via Madonna.

Sassi contro la copertura in vetro che protegge la statua della Madonna

Un gruppo di vandali, non nuovo ad episodi del genere, si è divertito a lanciare sassi contro la copertura della statua della Madonnina che si trova all’interno della casa di un ex sacerdote, molto conosciuto a Pogliano.

In passato sassate contro la cappella situata al vecchio cimitero

La statua per fortuna non è stata danneggiata, al contrario della copertura, rotta dai sassi. I proprietari dell’abitazione, nipoti di un sacerdote scomparso, hanno presentato denuncia per quanto accaduto. E’ la prima volta che la statua viene presa di mira, ma in passato i vandali avevano lanciato sassi contro il dipinto di Gesù posizionato all’interno della cappella del vecchio cimitero di via Arluno.