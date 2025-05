Cocaina addosso e in casa. Ma aveva anche proiettili di fucile. Arrestato

Cocaina addosso e in casa, arrestato un 40enne di Pogliano Milanese bloccato sul Sempione dai Carabinieri. Aveva anche proiettili di fucile.

Trovato con la cocaina e con munizioni di fucile

Stava viaggiando lungo la statale del Sempione, sul territorio di Pogliano Milanese, quando è stato fermato per un controllo dai Carabinieri della Stazione di Nerviano. Alla guida dell'auto, una Fiat Punto, vi era un 40enne, di Pogliano, al quale i militari avevano intimato l'alt in quanto appariva come sospetto. Dalla perquisizione personale, all'uomo sono stati trovati addosso due involucri di cocaina per un totale di tre grammi. I Carabinieri sono passati poi alla perquisizione domiciliare che ha permesso di trovare altri 33 grammi, sempre di cocaina. Ma in casa sono saltati fuori anche materiale per il confezionamento delle dosi e una cartuccera con 25 cartucce calibro 12 per fucile (i famosi "pallettoni").

I provvedimenti

Il 40enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per munizionamento illecito. E' stato portato in carcere.