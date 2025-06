Non si fermano a un posto di blocco, si schiantano contro un'auto e feriscono anche un ciclista

Non si fermano a un posto di blocco a Nerviano e causano un incidente a Pogliano Milanese.

Non si fermano a un posto di blocco, inizia l'inseguimento

Non si sono fermati a un posto di blocco e sono stati inseguiti dai Carabinieri. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno 2025, a Nerviano. Erano circa le 18.30 quando un'auto, con a bordo due persone, non si è fermata all'alt dei militari che si trovavano lungo la via Papa Giovanni XXIII. Da qui è iniziato un inseguimento, coi fuggitivi che hanno effettuato anche delle manovre molto pericolose.

Poi lo schianto

La vettura dei fuggitivi, qualche manciata di minuti dopo, è arrivata a Pogliano Milanese. Qui, in via Lainate, si è schiantata contro un'auto sulla quale vi erano due anziani e ferito è rimasto anche un ciclista che stava transitando in questo momento. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 che hanno portato le prime cure ai tre ferite. I due fuggitivi hanno lasciato l'auto e sono scappati a piedi: pare che uno di loro sia stato bloccato dai Carabinieri.