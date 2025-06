Si avvicina troppo alla casa della sua ex, finisce in carcere

Si avvicina troppo alla casa della sua ex a Pogliano Milanese, arrestato.

La sua ex compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti e da marzo nei confronti dell'uomo era stato emesso il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dai luoghi frequentati dalla donna e dall'abitazione di lei. Ma la sera di domenica 15 giugno 2025, l'uomo, 50 anni, di Pogliano Milanese, è stato visto sotto la casa della sua ex fidanzata. A notarlo è stato un residente, che ha subito allertato il 112.

L'arresto

Sul posto è arrivata in pochi istanti una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. L'uomo si trovava ancora sotto casa della donna. Così è scattato l'arresto e il 50enne è stato portato in carcere.