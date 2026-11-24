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Un angolo verde, sicuro e a misura di bambino, per rendere meno difficile l’attesa in ospedale. È stato inaugurato al Pronto soccorso pediatrico del Fornaroli di Magenta.

Il nuovo giardino pediatrico del Fornaroli

Il giardino pediatrico vuole offrire ai più piccoli e alle loro famiglie un ambiente accogliente e rassicurante durante l’attesa e il percorso di cura, con momenti di gioco all’aria aperta e un po’ di spensieratezza. Lo hanno reso possibile la Fonderia Parola e Luraghi e la famiglia Parola, che hanno voluto ricordare così la mamma, Lucia Bruna. Alla cerimonia c’erano il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo e il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli. Con loro il dottor Stefano Fiocchi, direttore della Pediatria di Magenta e del Dipartimento materno infantile dell’Asst Ovest Milanese, e la dottoressa Luciana Parola, che per tanti anni ha diretto la Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Magenta.

Il grazie di Laurelli e Fiocchi

Il direttore generale Laurelli ha ricordato con riconoscenza il lavoro della dottoressa Parola alla guida della Pediatria magentina, da sempre punto di riferimento per il territorio, e il legame che ancora oggi la unisce ai bambini e ai professionisti del reparto. Il dottor Fiocchi ha espresso profonda gratitudine per il nuovo giardino, ricordando che «la bellezza delle persone e dei luoghi predispone al sorriso».

Del Gobbo: «Una sinergia virtuosa»

Il sindaco ha sottolineato il valore della collaborazione che ha portato alla realizzazione del nuovo spazio.

Del Gobbo ha dichiarato:

«Questo nuovo spazio rappresenta un bellissimo esempio di collaborazione tra istituzioni, sanità e imprese del territorio. Quando soggetti diversi uniscono risorse e sensibilità per un obiettivo comune, il risultato è un beneficio concreto per la comunità. È una sinergia virtuosa a favore del territorio e, in particolare, dei bambini e delle loro famiglie, che potranno trovare qui un luogo più accogliente e a misura dei piccoli pazienti».