Trattoria Basiano: la tradizione riconosciuta attività storica

Si chiama Trattoria Basiano, è un’antica osteria lombarda con cucina tipica del territorio e si trova a Morimondo. La famiglia Colombini l’ha ereditata il 14 Maggio 1986 e ha aperto un nuovo capitolo 36 anni fa, anche se l’attività è certificata dal 1952, per un totale di 70 anni di storia continua.

Il riconoscimento di Regione Lombardia

Grazie alla intermediazione di Confcommercio Abbiategrasso la Trattoria Basiano di Morimondo, a quasi 40 anni di attività, ha ricevuto da Regione Lombardia il prezioso e meritato riconoscimento di negozio e locale storico.

“Siamo in attesa della lettera di Regione Lombardia per la data della premiazione- spiega il contitolare Giampiero Colombini, che gestisce l’attività assieme al fratello Alessandro- si tratta del secondo riconoscimento che riceviamo, dopo quello del 2014, allor quando, sempre tramite l’associazione dei commercianti di Abbiategrasso, a 30 anni di attività, siamo stati insigniti del premio Milano Produttiva presso il Teatro alla Scala di Milano”.

Un’attività che esiste da tempo e che fa leva sulla tradizione culinaria, sulla storicità e su un’ambientazione locale e casereccia, di prodotti tipici della zona, dalla selvaggina, al brasato, sino alla polenta, al cinghiale, alla lepre, con qualche piatto in più di pesce durante la stagione estiva rispetto a quella invernale, orientata su piatti unici come salumi lombardi, cotolette e ossi buchi, piatti che certamente non mancano neanche nel periodo estivo.

La pandemia ha cambiato il modo di lavorare

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, ma anche consapevoli di come la pandemia abbia cambiato il nostro modo di lavorare”, spiega il ristoratore, che poi specifica: “le abitudini sono diverse e c’è quasi l’impressione che sia cambiato anche lo stile di vita dei nostri clienti. Si lavora meno la domenica sera, il flusso è meno attivo anche nei giorni di punta e le catene di grandi distribuzioni hanno rubato molta scena al nostro mercato”.

Nonostante le difficoltà del periodo e una nuova logica commerciale sempre più moderna, innovativa e tecnologica, però, la Trattoria Basiano si conferma portavoce di una tradizione locale e lombarda, di prodotti tipici, atmosfere storiche, sorrisi al bancone e pietanze caserecce che, anche con l’avanzare dei tempi, nessun potentato economico di grande distribuzione riuscirà facilmente a sostituire.