Strade più sicure, arrivano due salva pedone

Per una spesa di 20mila euro

Il Comune di San Giorgio su Legnano ha scelto di installarli in via Aldo Moro e in via del Campaccio.

Strade più sicure a San Giorgio su Legnano.

Strade più sicure: il Comune investe 20mila euro per due sistemi salva pedone

Al via i lavori per l’installazione di due sistemi salva pedone. L’impegno economico, interamente finanziato con risorse proprie del Comune, è di circa 20mila euro. Il primo è stato posizionato in via Aldo Moro in prossimità dell'area mercato e dei giardini pubblici, zone molto frequentate e a rischio di investimenti. Il secondo, che prevede anche il rialzo della sede stradale, è in fase di lavorazione e verrà posizionato sulla via del Campaccio, altra zona critica e molto praticata del paese, in corrispondenza dell'attraversamento ciclabile e pedonale che arriva dalla via Dalla Chiesa.

"Crea attenzione nell'automobilista solo se necessario, senza dare assuefazione"

"Abbiamo ritenuto opportuno dare ulteriore sicurezza a questa strada molto trafficata in fase di attraversamento da parte dei pedoni e dei ciclisti - osserva il sindaco Walter Cecchin - Il sistema salva pedone prevede vari dispositivi di segnalazione sia a bordo strada che tramite cartelli e colonnine di avviso di attraversamento. Abbiamo optato per questo sistema perché permette di creare attenzione all'automobilista solo quando è necessario e pertanto non crea l'effetto assuefazione".