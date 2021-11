Servizi ambientali: l'8 novembre ci sarà lo sciopero nazionale

Sciopero nazionale dei lavoratori delle aziende dei servizi ambientali in programma per l'8 novembre. Coinvolti anche i comuni di Abbiategrasso e Motta Visconti

"In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei Ccnl in oggetto scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito dell’infruttuoso incontro come valutato tra le parti, relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore del 1 marzo 2001, siamo a comunicarvi la proclamazione di una iniziativa di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientale che applicano il Ccnl Utilitalia/Ambiente 10 luglio 2016 e il Ccnl Fise/Assoambiente 6 dicembre 2016".