Semaforo verde al campo in erba sintetica

Disco verde al progetto che prevede la trasformazione dell'attuale campo da calcio in erba sintetica nel Comune di San Giorgio su Legnano. L'Ente locale ha ottenuto un finanziamento pari a oltre 420mila euro.

L'annuncio è arrivato direttamente per bocca del sindaco sangiorgese Claudio Ruggeri.

"Il nostro progetto di trasformazione in erba sintetica del campo B da calcio, quello di allenamento, per intenderci, ha ricevuto il finanziamento di oltre 420mila euro per aver partecipato al bando «Sport e periferie 2023» del Dipartimento per lo Sport - presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo risultato, per nulla scontato, è stato ottenuto grazie al lavoro di tutti gli uffici comunali e delle società sportive sangiorgesi che, coordinati dal segretario comunale dott. Daniela Sacco, ha permesso di affrontare il click-day del 1 settembre 2023 in modo efficace sapendo superare le difficoltà incontrate per via delle scarse informazioni ricevute".