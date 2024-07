Esplode un macchinario, quattro operai feriti

Grande paura nel tardo pomeriggio di giovedì 4 luglio a Castano Primo per l'esplosione di un macchinario in un capannone: si registrano quattro feriti, ma fortunatamente non in gravi condizioni

L'esplosione del macchinario

L'allarme è scattato intorno alle 19.10 di ieri in un impianto lavorativo di via Giovan Battista Tiepolo, a Castano Primo. Qui, poco prima, si era verificata l'esplosione di un macchinario avvenuta all'interno dell'azienda Angeloni Group.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze e un'automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco.

I soccorsi

Giunti sul posto, ci si è fortunatamente resi conto che la situazione era meno grave del temuto. Quattro operai, di 24, 33 (due) e 46 anni, sono rimasti feriti, ma leggermente e trasportati in codice verde all'ospedale di Legnano. L'esplosione, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuta durante l'utilizzo di un macchinario per la lavorazione della resina termoindurente utilizzata sui tessuti. Le fiamme sono state immediatamente circoscritte dalle squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai Distaccamenti di Legnano e di Inveruno e da due nuclei giunti dalla sede centrale di Milano.

L'area è stata subito messa in sicurezza e sin dalle 20.30 sono iniziate le operazioni di bonifica.