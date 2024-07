La Polizia locale ha arrestato un uomo intento a rubare oggetti di rame all'interno dell'isola ecologica di Pogliano Milanese: risultato irregolare e con precedenti, è stato emesso per lui un decreto di espulsione.

Ruba rame tra i rifiuti dell'isola ecologica: espulso cittadino straniero

Nella mattinata odi oggi, 4 luglio2024, la pattuglia del nucleo operativo in servizio in abiti civili e auto civetta, nel corso di attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, notava un soggetto all’interno della Piattaforma ecologica di Pogliano Milanese, chiusa al pubblico il giovedì mattina.

Gli agenti si appostavano e notavano che lo stesso si era introdotto all'interno di un cassone scarrabile contenente i rifiuti metallici. Subito dopo usciva e accedeva all'attiguo cassone scarrabile per la raccolta dei frigoriferi, uscendone dopo alcuni minuti con un oggetto rivelatosi poi un motore di uno split di un condizionatore contenente componenti in rame. Detto oggetto veniva depositato a terra vicino alla recinzione. Subito dopo si dirigeva e si introduceva in un altro cassone scarrabile, in particolare quello contenente degli elettrodomestici guasti, e iniziava a spostare il materiale li contenuto. Dopo pochi secondi gli operanti udivano il rumore compatibile con la fuoriuscita di un gas in pressione e dopo poco vedevano il soggetto fuoriuscire con un radiatore composto da parti in rame e portarlo vicino agli altri depositati.

L'arrivo di un'altra pattuglia sul posto

Gli Agenti chiedevano il supporto di altra pattuglia in divisa tramite centrale operativa che arrivava in pochi minuti. Quindi accedevano al piazzale della piattaforma e unitamente agli agenti in borghese avvicinavano l'uomo che nel frattempo si era riportato all'interno del predetto cassone per verosimilmente prelevare altro rame dagli elettrodomestici ivi contenuti.

ll soggetto veniva avvicinato e richiesto di fornire le proprie generalità rispondeva di non averne e di essere irregolare sul territorio nazionale.

In tale circostanza gli agenti notavano uno split di un condizionatore smontato dal quale risultava mancante proprio il motore sopra citato e un frigorifero con l'estremità di un tubo in rame tagliato dal quale risultava mancante il radiatore asportato.

L'uomo veniva accompagnato presso il Comando Polizia Locale di Legnano e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici a seguito dei quali veniva identificato. Lo straniero, risultava gravato da numerosi precedenti specifici per reati contro il patrimonio.

Inoltre risultavano due ordini di espulsione del Questore del non ottemperati. Per i motivi di cui sopra la persona veniva indagata per tentato furto aggravato di rame e inottemperanza all’ordine di espulsione del Questore. Contattato l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano si dava seguito all’ordine di espulsione e lo straniero veniva lì accompagnato per essere espulso.

Sanzionato un uomo che voleva scaricare rifiuti senza formulario

Mentre gli Agenti in borghese attendevano l’arrivo della pattuglia, giungeva un furgone carico di rifiuti indifferenziati che, non sapendo che i predetti fossero Agenti di Polizia, li avvicinava e gli chiedeva se poteva scaricarli. Gli Agenti, prima di qualificarsi, gli chiedevano se avesse il formulario e lo stesso rispondeva in senso negativo ribandendo la richiesta ovvero se potesse comunque scaricare il materiale.

A quel punto gli Agenti si qualificavano e lo convocavano presso questo Comando, dove, dopo gli opportuni accertamento veniva sanzionato con un verbale di importo pari a 3200,00 euro.