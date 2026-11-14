San Martino, l’annullo filatelico resta per 60 giorni

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Collezionisti e curiosi si sono fermati oggi, sabato 14 novembre, allo stand del Comune e di Poste Italiane in piazza Liberazione a Magenta per avere l’annullo filatelico speciale dedicato a San Martino, il patrono della città.

Dove trovare l’annullo filatelico di San Martino

Chi se lo fosse perso ha ancora 60 giorni di tempo. Il timbro figurato sarà disponibile fino a metà gennaio allo sportello filatelico di Magenta, in via Pusterla 33. Al termine di questo periodo sarà depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma. Per informazioni sugli annulli e sul mondo della filatelia si può consultare il sito filatelia.poste.it.

Il Santo che divide il mantello

Il bollo speciale, di forma ovale, riproduce un particolare del dipinto «San Martino e il povero» custodito nella Basilica cittadina. È l’episodio più celebre della vita del Santo, quello in cui divise il proprio mantello con un mendicante infreddolito. Nei secoli quel gesto è diventato simbolo di carità, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

La foto ricordo in piazza

Lo stand del Comune e di Poste Italiane è rimasto aperto fino alle 17 con cartolina e timbro commemorativi. Non poteva mancare una foto ricordo: il sindaco Luca Del Gobbo e il presidente della Pro Loco Pietro Pierrettori hanno posato mentre apponevano l’annullo su una cartolina. Allo stand si potevano anche acquistare le più recenti emissioni di carte valori, oltre a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

Curiosità a Magenta e la mostra degli Amici dell’Arte

L’annullo è stato una delle iniziative di questo sabato dedicato al patrono. In via Mazzini e in piazza Liberazione è tornato Curiosità a Magenta, il mercatino di antiquariato, collezionismo, artigianato e hobbistica. Sotto i portici di piazza Liberazione è stata invece allestita la collettiva degli Amici dell’Arte.

In piazza Formenti lo stand contro il gioco d’azzardo

In piazza Formenti, fino alle 13, la Cooperativa Albatros ha proposto uno stand con materiale informativo e attività interattive sui rischi legati al gioco d’azzardo patologico. È stata la prima iniziativa sul territorio del progetto Gap (Gioco d’azzardo patologico) 2026-2028, promosso dalla cooperativa con il Comune in collaborazione con Ats Milano. È il primo passo di un percorso più ampio che nei prossimi mesi coinvolgerà scuole, associazioni e realtà del territorio.