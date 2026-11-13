Al via le iniziative del progetto Gap per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico

Domani uno stand informativo al mercatino Curiosità a Magenta. Poi saranno coinvolte anche scuole, associazioni e realtà del territorio.

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Prende avvio anche a Magenta il nuovo percorso del progetto Gap (Gioco d’azzardo patologico) 2026-2028, promosso dalla Cooperativa Albatros con il Comune in collaborazione con Ats Milano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno della dipendenza dal gioco attraverso attività informative, formative e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Gioco d’azzardo patologico, parte la prevenzione

La prima iniziativa sul territorio si terrà domani, sabato 14 novembre, in occasione del mercatino Curiosità a Magenta, dove sarà presente uno stand della Cooperativa Albatros con materiale informativo e attività interattive dedicate alla prevenzione dei rischi connessi al gioco d’azzardo. L’appuntamento rappresenta il primo passo di un percorso più ampio che nei prossimi mesi coinvolgerà scuole, associazioni e realtà del territorio.

Un percorso che coinvolgerà il territorio

L’assessore al Welfare Giampiero Chiodini (nella foto) dichiara:

«Con Albatros abbiamo avviato un percorso che mette al centro la prevenzione e la consapevolezza rispetto a una problematica che riguarda fasce d’età diverse e che assume forme sempre nuove. È fondamentale promuovere occasioni di informazione e confronto per aiutare cittadini, famiglie e giovani a riconoscere i rischi legati al gioco d’azzardo e ai comportamenti che possono generare dipendenza. La collaborazione tra istituzioni, servizi e realtà del territorio è uno strumento essenziale per costruire una rete capace di intervenire in modo efficace su un problema diffuso che colpisce, insieme agli adulti, un numero sempre crescente di giovani adolescenti».

Le attività si inseriscono nella nuova annualità progettuale del programma Gap, che punta a sviluppare iniziative calibrate sui bisogni dei territori attraverso il coinvolgimento diretto delle Amministrazioni locali e delle principali agenzie educative e sociali.

Quando il gioco diventa una dipendenza

A spiegare quando il gioco d’azzardo diventa patologico è l’Ats della Città metropolitana di Milano:

«Il gioco d’azzardo patologico è una dipendenza da comportamento problematico e ricorrente che comporta disagio marcato e interferisce rispetto alla quotidianità del singolo individuo. Generalmente consiste nello scommettere beni materiali, per lo più soldi, sull’esito futuro di un evento, che dipende in massima parte dal caso e solo in minima parte, o per niente, dalla capacità del “giocatore”, dalla sua specifica abilità. Spesso il giocatore non ha la consapevolezza di avere un problema, ed è fondamentale rivolgersi ad uno specialista per chiedere aiuto e supporto».