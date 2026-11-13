San Martino, un annullo speciale per la festa patronale

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Un annullo filatelico speciale dedicato a San Martino, con un particolare del dipinto «San Martino e il povero» custodito nella Basilica cittadina.

Un annullo speciale per celebrare San Martino

In occasione della festa del santo patrono di Magenta, Poste Italiane, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, attiverà un servizio filatelico temporaneo con un bollo speciale di forma ovale. L’immagine riprodotta sul timbro richiama uno degli episodi più celebri della vita del Santo: il gesto con cui divise il proprio mantello con un mendicante infreddolito, diventato nei secoli simbolo di carità, solidarietà e attenzione verso il prossimo.

L’annullo in piazza Liberazione

Domani, sabato 14 novembre, dalle 11 alle 17, nella postazione allestita in piazza Liberazione, sarà possibile ottenere l’annullo dedicato. Allo stand di Poste Italiane si potranno inoltre acquistare le più recenti emissioni di carte valori, oltre a folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori.

La festa di San Martino rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità magentina. La ricorrenza unisce il sentimento religioso, la società civile e le istituzioni ed è anche l’occasione per rendere omaggio ai cittadini che si sono distinti a favore della comunità con l’assegnazione del tradizionale San Martino d’Oro, durante il concerto in Basilica.

Il timbro resterà disponibile per 60 giorni

Dopo la giornata di sabato, il timbro figurato sarà disponibile per i successivi 60 giorni allo sportello filatelico di Magenta, in via Pusterla 33. Al termine di questo periodo sarà depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma. Per informazioni sugli annulli e sul mondo della filatelia è possibile consultare il sito filatelia.poste.it.