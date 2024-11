San Martino d'oro, conferito all'Ac Magenta il riconoscimento cittadino

Un San Martino d'oro che sa di sport, ma anche di storia, inclusione e comunità. Così si potrebbe sintetizzare le motivazioni che hanno spinto l'Amministrazione di Magenta, assieme alla Parrocchia e alla Pro Loco, ad assegnare all'Ac Magenta 1945 la 25esima edizione del riconoscimento, consegnato nelle mani del presidente Gianni Cerri durante la serata di lunedì.

San Martino d'oro 2024 all'Ac Magenta

A consegnare il premio il sindaco Luca Del Gobbo, ex giocatore del Magenta in gioventù, che ha speso parole di elogio nei confronti della società calcistica che lo scorso giugno ha centrato una storica promozione in Serie D:

"Un'altra eccellenza della nostra Città. Ottanta anni di storia, trenta anni di instancabile presidenza di Gianni Cerri, 8000 giovani cresciuti nella società dalla longeva storia, una storia quasi unica, migliaia di famiglie intercettate negli anni, una Città intera orgogliosa anche per la recente conquista della Serie D. Si parla tanto di disagio giovanile: in ottanta anni l'AC Magenta Calcio, oltre a essere una società sportiva importante, ha cresciuto generazioni di giovani e ha sempre avuto una prerogativa, portata avanti con determinazione nei suoi trenta anni di presidenza Gianni Cerri, con la sua famiglia e la sua passione: prima ancora della tecnica e della tattica, stando insieme, imparando la disciplina e l'impegno si diventava grandi crescendo con dei valori".

Non è mancato il commento della dirigenza del Magenta Calcio, che oltre al Comune, alla Pro Loco e alla comunità parrocchiale ha voluto estendere i propri ringraziamenti a tutti coloro che hanno consentito di far raggiungere alla squadra gli ottant'anni di storia: