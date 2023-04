Ritrova la cartolina spedita 62 anni fa ai suoi

Trova su un sito di vendite online una cartolina spedita 62 anni fa alla sua famiglia. Una storia che ha dell'incredibile e che arriva da San Giorgio su Legnano. Protagonista il sangiorgese Antonio Ruggeri, i cui figli hanno riacquistato il ricordo

Le origini della cartolina

Quasi come un boomerang, ma invece di pochi secondi ha impiegato ben 62 anni per tornare indietro. Perché, in fondo, anche le cartoline, come gli amori di Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La cartolina protagonista di questa storia è stata spedita a maggio del 1962 e conteneva un saluto da parte della famiglia Solbiati di San Giorgio su Legnano alla famiglia Ruggeri di Muro Leccese.

Antonio Ruggeri, che a ottobre compirà 90 anni, partì dalla provincia di Lecce nel 1958 per trovare lavoro a Legnano nell'azienda di trasporto pubblico Stie, prima come autista poi come bigliettaio. Sugli autobus conobbe Angela Solbiati di San Giorgio su Legnano, mancata nel 2013, che divenne sua moglie nell'aprile del 1962. Mentre i due sposini erano in viaggio di nozze nel paese originario di Antonio, le quattro sorelle di Angela scrissero una cartolina, raffigurante la chiesa del Santissimo Crocifisso di San Giorgio su Legnano, alla famiglia di Antonio a Muro Leccese nel maggio del 1962.

Il ritrovamento online a cui ha fatto seguito il riacquisto

Negli anni ‘80 i genitori di Antonio e la sorella che abitavano la casa di famiglia vengono a mancare e la casa di Muro Leccese viene venduta, così tanti ricordi, fino ad allora conservati, vengono persi, tra cui anche la cartolina. La storia arriva sino ai giorni nostri quando Carlo, figlio di Antonio e Angela, dopo una giornata di lavoro, va a trovare l'amico Oristano, presidente dei numismatici e filatelici sangiorgesi nonché appassionato collezionista di vecchie cartoline di San Giorgio su Legnano.

Oristano mostra a Carlo un sito dove sono presenti diversi annunci di compravendita. Tra le diverse immagini, Carlo vede una cartolina e non crede ai suoi occhi: il destinatario è suo nonno e la cartolina è stata spedita dalle sue zie nel 1962, un anno prima che lui nascesse.

Da Foggia a San Giorgio, il ritorno del ricordo di famiglia

Il venditore è un collezionista di Foggia a più di 300 chilometri di distanza dal luogo dove fu recapitata. Scatta una foto e la mostra al padre Antonio che della cartolina aveva perso memoria, ma comunque rimane affascinato da quel ricordo famigliare ormai perso negli anni e nelle memorie.

Carlo, con la moglie Isa e la figlia Alice, decide di fare un regalo a nonno Antonio e di acquistare la cartolina. Ritrovare per caso una cartolina così personale, imbucata tanti anni fa, è stato per la famiglia Ruggeri un emozionante salto nel tempo. Così dopo 62 anni la cartolina è tornata alla famiglia Ruggeri, che ha deciso di incorniciarla e di tenerla come ricordo di una bella storia.